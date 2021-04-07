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В агдамской Джума-мечети с участием Аллахшукюра Пашазаде совершен намаз

В агдамской Джума-мечети с участием Аллахшукюра Пашазаде совершен намаз За упокой душ отдавших жизнь за Родину прочтены молитвы и суры Корана
Карабах
7 апреля 2021 г. 13:48
В агдамской Джума-мечети с участием Аллахшукюра Пашазаде совершен намаз
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В рамках поездки в освобожденный от оккупации город Агдам главы религиозных конфессий и религиозные деятели Азербайджана посетили городскую Джума-мечеть.

Как передает командированный в Агдам корреспондент Report, в мечети под началом председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде совершен намаз, за упокой душ отдавших жизнь за Родину прочтены молитвы и суры Корана.

В поездке принимают участие председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета гази, глава Общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев, руководитель Общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, глава Католической общины в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили, представители религиозных конфессий и другие религиозные деятели.

Визит продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam Cümə məscidində Allahşükür Paşazadənin imamətliyi ilə namaz qılınıb

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