В агдамской Джума-мечети с участием Аллахшукюра Пашазаде совершен намаз

За упокой душ отдавших жизнь за Родину прочтены молитвы и суры Корана

В рамках поездки в освобожденный от оккупации город Агдам главы религиозных конфессий и религиозные деятели Азербайджана посетили городскую Джума-мечеть.

Как передает командированный в Агдам корреспондент Report, в мечети под началом председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде совершен намаз, за упокой душ отдавших жизнь за Родину прочтены молитвы и суры Корана.

В поездке принимают участие председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, члены Совета гази, глава Общины горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев, руководитель Общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский, глава Католической общины в Азербайджане Владимир Фекете, руководитель Албано-удинской христианской общины Роберт Мобили, представители религиозных конфессий и другие религиозные деятели.

Визит продолжается.