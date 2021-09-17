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В Агдаме проходит международная конференция

В Агдаме проходит международная конференция 16 сентября в Агдаме завершился первый день I Международной научно-практической конференции на тему "Создание новой экономики в Карабахе: импульсы развития из Агдама", организованной специальным представительством президента Азербайджанской Республики по
Карабах
17 сентября 2021 г. 13:21
В Агдаме проходит международная конференция

16 сентября в Агдаме завершился первый день I Международной научно-практической конференции на тему "Создание новой экономики в Карабахе: импульсы развития из Агдама", организованной специальным представительством президента Азербайджанской Республики по Агдамскому району, Министерством экономики, Карабахским фондом возрождения и Институтом экономики НАНА.

Как сообщили Report в Фонде, перед конференцией участники мероприятия посетили комплекс памятников карабахским ханам и кладбище Имарат, Музей хлеба, Агдамский государственный драматический театр, Джума-мечеть и центральную площадь.

Участники мероприятия посадили деревья на территории Агдама.

Конференцию открыл спецпредставитель президента Азербайджанской Республики в Агдаме Эмин Гусейнов. На конференции было озвучено обращение первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой к участникам I Международной научно-практической конференции.

На конференции были обсуждены вопросы на тему "Создание новой экономики в Агдаме: экономический потенциал, приоритеты и ожидания", "Потенциал природных ресурсов и зеленой энергетики Агдама и Карабаха в целом", "Баланс между традиционными и нетрадиционными сферами экономики в Карабахе", "Возвращение вынужденных переселенцев в Агдам и другие регионы Карабаха".

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Версия на английском языке ФотоInternational conference kicks off in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda beynəlxalq konfrans başlayıb

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