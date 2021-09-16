В Агдаме проходит международный симпозиум

В Агдамском районе продолжается международный симпозиум на тему "Азербайджано-турецкие связи и международные отношения"

В Агдамском районе продолжается международный симпозиум на тему "Азербайджано-турецкие связи и международные отношения", посвященный победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и 30-летию государственной независимости.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Исполнительной властью района совместно с Институтом истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), турецким Институтом культуры, языка и истории имени Ататюрка и Исследовательским центром Ататюрка.

Второй день симпозиума прошел в Центре Гейдара Алиева в Агдаме.

Участники первой панельной сессии рассказали о завершившейся победой Азербайджана 44-дневной Второй Карабахской войне. В ходе мероприятия было затронуто азербайджано-турецкое братство. Было отмечено, что и в ходе войны Азербайджан чувствовал поддержку братской страны. Также была подчеркнута значимость Шушинской декларации, которую президенты двух стран подписали 15 июня 2021 года.

На второй и третьей панельной сессиях выступили азербайджанские и турецкие историки.

Отметим, что в мероприятии принимают участие 30 ученых-историков из Турции и Азербайджана, а также руководители Института культуры, языка и истории имени Ататюрка и Исследовательского центра Ататюрка.

Симпозиум продлится до 18 сентября. Участники мероприятия посетят освобожденные от оккупации территории.