В Агдаме начинает работу совместный мониторинговый центр

Совместный турецко-российский мониторинговый центр, созданный на основе меморандума, подписанного министрами обороны России и Турции, начинает свою работу.

Совместный турецко-российский мониторинговый центр, созданный на основе меморандума, подписанного министрами обороны России и Турции, начинает свою работу.

Как сообщает карабахский центр Report, основной целью центра, построенного на территории освобожденного от оккупации Агдамского района, является контроль за выполнением пунктов трехстороннего заявления и достигнутых договоренностей.

Общая площадь Совместного турецко-российского мониторингового центра составляет около 4 га. На территории расположены 65 единиц административных и жилых помещений модульного типа. Все помещения оснащены необходимым оборудованием – водой, электричеством и отоплением. Кроме того, для совместного использования обеих сторон имеется общий мониторинговый центр, зал для проведения брифингов, столовая на 100 человек, медпункт, прачечная, парикмахерская, портной, магазин. На территории расположены водозаборная станция, трансформатор, генератор, автостоянка, 2 спортивных городка под открытым небом, а также 2 крытых спортивных зала, продовольственные и холодильные склады. Вся территория по периметру огорожена забором, установлены 4 контрольно-наблюдательные башни, организовано круглосуточное наблюдение. Для организации отдыха личного состава подготовлены комнаты отдыха, оснащенные необходимым оборудованием.

Охрану Совместного турецко-российского мониторингового центра осуществляют военнослужащие азербайджанской армии.

Турецким составом Совместного турецко-российского мониторингового центра будет руководить генерал-майор Абдуллах Катырджы, российским - генерал-майор Виктор Федоренко.