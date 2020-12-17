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В Агдаме начала работу местная структура МЧС

В Агдаме начала работу местная структура МЧС ранее в городах Шуша, Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Кельбаджар и поселке Гадрут Ходжавендского района начали работу местные структуры Государственной противопожарной службы МЧС
Карабах
17 декабря 2020 г. 13:12
В Агдаме начала работу местная структура МЧС
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает формирование местных структур на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в МЧС, в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района начал свою деятельность отдел пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Подразделение оснащено соответствующей техникой и оборудованием для ведения службы на высоком уровне.

Напомним, что ранее в городах Шуша, Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Кельбаджар и поселке Гадрут Ходжавендского района начали работу местные структуры Государственной противопожарной службы МЧС.

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