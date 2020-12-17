В Агдаме начала работу местная структура МЧС

ранее в городах Шуша, Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Кельбаджар и поселке Гадрут Ходжавендского района начали работу местные структуры Государственной противопожарной службы МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает формирование местных структур на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в МЧС, в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района начал свою деятельность отдел пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС. Подразделение оснащено соответствующей техникой и оборудованием для ведения службы на высоком уровне.

Напомним, что ранее в городах Шуша, Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Кельбаджар и поселке Гадрут Ходжавендского района начали работу местные структуры Государственной противопожарной службы МЧС.