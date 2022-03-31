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В Агдам прибыли участники международной конференции, посвященной проблеме мин

В Агдам прибыли участники международной конференции, посвященной проблеме мин Начался визит в Агдам участников международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".
Карабах
31 марта 2022 г. 11:41
В Агдам прибыли участники международной конференции, посвященной проблеме мин

Начался визит в Агдам участников международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

Как cообщает Report, в ходе поездки они ознакомятся с региональным мобильным полевым лагерем Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) в Агдаме, с работами по разминированию, а также с ходом строительных и восстановительных работ.

С 31 марта по 1 апреля при совместной организационной поддержке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития ООН (UNDP) состоится гибридное мероприятие на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития", на которое соберутся в целом около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников также будут члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.

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