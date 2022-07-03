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Узбекистан будет участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

Узбекистан будет участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана Узбекистан увеличил торговлю с Азербайджаном за последние годы.
Карабах
3 июля 2022 г. 15:58
Узбекистан будет участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

Узбекистан увеличил торговлю с Азербайджаном за последние годы.

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель директора Центра стратегических и региональных исследований при президенте Республики Узбекистан Акрамжан Неметов на внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран, который проходит сегодня в Шуше.

Комментируя визит президента Азербайджана в Узбекистан, он отметил, что данное событие является историческим. Особенно он подчеркнул ту широкую базу договоров подписанных между Азербайджаном и Узбекистаном во время визита.

"Потенциал сотрудничества огромен. У нас есть куда расти, но позитивные результаты уже есть. Если в 2016 году наш товарооборот с Азербайджаном составил 17 млн долларов США, то в 2021 году - 118 млн долларов США. Из года в год растет количество азербайджанских компаний, действующих в Узбекистане. Сейчас их число более 300", - отметил Неметов.

Также он заявил о необходимости развивать транспортных коммуникации между двумя странами.

Также Неметов был впечатлен размахом строительных работ на освобожденных территориях. "Это говорит о том, насколько и экономически и политически силен Азербайджан. Узбекистан будет участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий. Мы построим школу нового типа в Физули, который известен в нашей стране как "президентская", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan azad edilmiş ərazilərin bərpasında iştirak edəcək

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