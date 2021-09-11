Батралиев: Азербайджан обладает всеми ресурсами, чтобы превратить Агдам в прогрессивный регион

В скором времени мировое сообщество увидит, насколько красив Агдамский регион.
Как передает Report, об этом журналистам сказал советник посольства Узбекистана в Азербайджане Мухамеджан Батралиев в рамках поездки в Агдам.
Он отметил, что некогда процветавший район Азербайджана за годы оккупации превратился в руины.
"Увидев планы правительства Азербайджана по обустройству и развитию этого региона, я уверен, что у страны есть все ресурсы и возможности, а также воля уважаемого президента Азербайджана Ильхама Алиева восстановить и создать прогрессивный и развивающийся регион", - сказал представитель посольства.
Он также поблагодарил правительство Азербайджана за возможность посетить Агдамский район.