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Батралиев: Азербайджан обладает всеми ресурсами, чтобы превратить Агдам в прогрессивный регион

Батралиев: Азербайджан обладает всеми ресурсами, чтобы превратить Агдам в прогрессивный регион В скором времени мировое сообщество увидит, насколько красив Агдамский регион
Карабах
11 сентября 2021 г. 16:06
Батралиев: Азербайджан обладает всеми ресурсами, чтобы превратить Агдам в прогрессивный регион

В скором времени мировое сообщество увидит, насколько красив Агдамский регион.

Как передает Report, об этом журналистам сказал советник посольства Узбекистана в Азербайджане Мухамеджан Батралиев в рамках поездки в Агдам.

Он отметил, что некогда процветавший район Азербайджана за годы оккупации превратился в руины.

"Увидев планы правительства Азербайджана по обустройству и развитию этого региона, я уверен, что у страны есть все ресурсы и возможности, а также воля уважаемого президента Азербайджана Ильхама Алиева восстановить и создать прогрессивный и развивающийся регион", - сказал представитель посольства.

Он также поблагодарил правительство Азербайджана за возможность посетить Агдамский район.

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