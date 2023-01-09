Утверждены генеральные планы всех городов на освобожденных территориях Азербайджана

"В каждом из освобожденных городов планируется создание спортивных сооружений. Утверждены генеральные планы всех городов".
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев заявил 9 января на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года.
"Все восстановительно-строительные работы будут проводиться согласно генеральным планам, и предусматривается создание спортивных объектов. Должен сказать, что разрабатывается новый проект знаменитого Агдамского стадиона "Имарат". Стадион будет реконструирован, в то же время рядом с ним будет построен большой Олимпийский спортивный комплекс. Наряду с этим, в прошлом году в Агдамском селе Эйвазханбейли был заложен фундамент Карабахского коневодческого комплекса. В период оккупации мы создали Карабахский коневодческий комплекс в Агджабединском районе, то есть опять-таки на карабахской земле. Однако было принято решение, что необходимо создать очень красивый, современный коневодческий комплекс на его исконном месте - в селе Эйвазханбейли. Работам дан уже старт.
В наших планах - создание спортивных объектов во всех других освобожденных городах. Конечно, в первую очередь, мы должны вернуть бывших переселенцев на земли их предков, и в этом направлении ведется работа. Прежде всего должны быть созданы школы, больницы, инфраструктура. Но спортивные объекты, конечно, тоже не забываем и не забудем", - сказал глава государства.