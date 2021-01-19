Утвержден устав и структура Фонда возрождения Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об обеспечении деятельности Фонда возрождения Карабаха".
Как сообщает Report, согласно документу, утверждены устав и структура Фонда возрождения Карабаха.
Было установлено, что уставный фонд составляет 1 миллион манатов и формируется за счет средств государственного бюджета.
Фонду поручено в месячный срок утвердить фонд оплаты труда, предельную численность его работников и размер их заработной платы (оклад, надбавки к должностному окладу, премии и другие выплаты).