Утвержден устав и структура Фонда возрождения Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об обеспечении деятельности Фонда возрождения Карабаха"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об обеспечении деятельности Фонда возрождения Карабаха".

Как сообщает Report, согласно документу, утверждены устав и структура Фонда возрождения Карабаха.

Было установлено, что уставный фонд составляет 1 миллион манатов и формируется за счет средств государственного бюджета.

Фонду поручено в месячный срок утвердить фонд оплаты труда, предельную численность его работников и размер их заработной платы (оклад, надбавки к должностному окладу, премии и другие выплаты).