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Утвержден устав и структура Фонда возрождения Карабаха

Утвержден устав и структура Фонда возрождения Карабаха Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об обеспечении деятельности Фонда возрождения Карабаха"
Карабах
19 января 2021 г. 12:22
Утвержден устав и структура Фонда возрождения Карабаха
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об обеспечении деятельности Фонда возрождения Карабаха".

Как сообщает Report, согласно документу, утверждены устав и структура Фонда возрождения Карабаха.

Было установлено, что уставный фонд составляет 1 миллион манатов и формируется за счет средств государственного бюджета.

Фонду поручено в месячный срок утвердить фонд оплаты труда, предельную численность его работников и размер их заработной платы (оклад, надбавки к должностному окладу, премии и другие выплаты).

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ Dirçəliş Fondunun Nizamnaməsi və strukturu təsdiqləndi

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