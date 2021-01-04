Утвержден состав Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха".

Как передает Report, согласно распоряжению, Наблюдательный совет "Фонда возрождения Карабаха" представлен в составе:

Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджанской Республики

Мухтар Бабаев - министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Ровшан Рзаев – председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики

Турал Гянджалиев – председатель азербайджанской общины Нагорного Карабаха, депутат Милли Меджлиса

Фатма Йылдырым – депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

Фархад Бадалбейли – ректор Бакинской музыкальной академии

Адалят Мурадов – ректор Азербайджанского государственного экономического университета

Кямал Абдулла – ректор Азербайджанского университета языков

Алим Гасымов- народный артист Азербайджанской Республики