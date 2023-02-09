Утвержден "План действий по объявлению города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год".
Как сообщает Report, соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, министерство культуры Азербайджана определено координационным органом по реализации мероприятий, предусмотренных в Плане действий.
Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом действий, будет осуществляться за счет средств, выделенных соответствующим органам исполнительной власти из государственного бюджета Азербайджана на 2023 год, и других источников, не запрещенных законодательством.
Контроль за исполнением документа возложен на департамент по гуманитарным вопросам Аппарата Кабинета министров.