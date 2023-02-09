Утвержден План действий по объявлению города Шуша культурной столицей тюркского мира

Утвержден "План действий по объявлению города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год".

Утвержден "План действий по объявлению города Шуша культурной столицей тюркского мира на 2023 год".

Как сообщает Report, соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, министерство культуры Азербайджана определено координационным органом по реализации мероприятий, предусмотренных в Плане действий.

Финансирование мероприятий, предусмотренных Планом действий, будет осуществляться за счет средств, выделенных соответствующим органам исполнительной власти из государственного бюджета Азербайджана на 2023 год, и других источников, не запрещенных законодательством.

Контроль за исполнением документа возложен на департамент по гуманитарным вопросам Аппарата Кабинета министров.