Утверждающие о "гуманитарном кризисе" армяне устраивают в Ханкенди пышные свадьбы

Армяне, которые утверждают, что переживают "гуманитарный кризис" в Ханкенди, устраивают пышные свадебные торжества.

Как передает Report, об этом в социальной сети X поделился посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

"Каждый раз, когда я вижу видео армянских свадебных торжеств из Ханкенди, этих счастливых молодых армян, которые поют и танцуют, мое сердце наполняется радостью и гордостью за мою страну, где все этнические меньшинства живут в мире и согласии", - написал он.

Посол подчеркнул, что конфликт исчерпан, и Армения не может изменить ход истории.