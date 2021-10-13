Установлена личность азербайджанского военнослужащего, чьи останки были недавно найдены

Установлена личность азербайджанского военнослужащего, потерявшегося во время Отечественной войны и чьи останки были недавно найдены.

Установлена личность азербайджанского военнослужащего, пропавшего без вести во время Отечественной войны и чьи останки были недавно найдены.

Об этом западному бюро Report сообщил заместитель главы Исполнительной власти Геранбойского района - заведующий отделом анализа социально-экономического развития и прогнозирования Рафет Гурбанов.

По словам собеседника агентства, погибшего зовут Ихтияр Ильгар оглу Алиев. Останки военнослужащего завтра будут переданы семье. Его похоронят в селе Горан Геранбойского района.

Отметим, что И.Алиев пропал без вести 6 октября прошлого года, после участия в боях в агдеринском направлении.

Он был женат, детей нет.