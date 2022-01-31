Установлен горельеф шехида Отечественной войны Илькина Мамедзаде.
Как сообщает Report, памятник установлен перед домом шехида в Сумгайыте.
Напомним, что старший лейтенант Азербайджанской Армии, Илькин Мамедзаде участвовал во второй Карабахской войне.
Он вывел с поля боя около 21 раненого военнослужащего. И. Мамедзаде героически погиб 7 октября в ходе ожесточенных боев на Тертерско-Агдеринском направлении в так называемом "Лисьем ущелье". Герой похоронен на Аллее Шехидов в Сумгайыте.
Распоряжением президента Ильхама Алиева от 15 декабря 2020 года Илькин Мамедзаде был награжден медалью “За Родину”.