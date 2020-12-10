Услуги юристов для семей шехидов и инвалидов войны будут бесплатными

Семьям шехидов и инвалидам войны будет оказываться бесплатные юридические услуги, в том числе осуществляться бесплатное представительство на судебных процессах

Семьям шехидов и инвалидам войны будет оказываться бесплатные юридические услуги, в том числе осуществляться бесплатное представительство на судебных процессах.

Как передает Report, решение об этом было принято на заседании Президиума Коллегии адвокатов в формате видеоконференции.

Согласно решению, для получения бесплатной юридической помощи члены семей шехидов и инвалиды войны должны будут обратиться в Центр правовой помощи и обучения Коллегии адвокатов и пройти регистрацию. Им не надо будет идти юридические организации, адвокаты сами придут к ним на дом и окажут юридические услуги на месте. Желающие зарегистрироваться для получения бесплатной юридической помощи и представительства в суде могут связаться с Центром следующими способами:

Контактные телефоны: +994 12594 99 85, +994 50205 20 14

Электронная почта: [email protected]