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USAID не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские силы в регионе

USAID не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские силы в регионе Агентство США по международному развитию (USAID) не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские организации или сепаратистские силы в регионе. Об этом Report сообщил представитель посольства США.
Карабах
7 февраля 2022 г. 19:24
USAID не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские силы в регионе

Агентство США по международному развитию (USAID) не поддерживает и никогда не поддерживало сепаратистские организации или сепаратистские силы в регионе.

Об этом Report сообщил представитель посольства США, комментируя заявления о якобы оказываемой помощи USAID сепаратистам в Карабахе.

“USAID оказывает гуманитарную помощь людям, пострадавшим от конфликта в регионе, а также внутренне перемещенным лицам в Азербайджане. Эта гуманитарная помощь включает разминирование, ремонт жилья и школ, первичную медико-санитарную помощь, водоснабжение и сельское хозяйство”, - пояснили в посольстве, добавив, что являясь неотъемлемой частью посольства США в Баку, миссия USAID в Азербайджане ведет диалог с правительством о том, как поддерживать и участвовать в восстановлении районов, пострадавших от конфликта.

Более того, за последние 30 лет USAID выделило более 400 миллионов долларов на двустороннюю помощь в целях содействия развитию Азербайджана, а также на гуманитарную помощь.

“USAID/Азербайджан с нетерпением ожидает продолжения поддержки граждан Азербайджана в рамках своей текущей деятельности по развитию”, - заключили в посольстве.

Между тем, на днях азербайджанский сайт Caliber.az распространил информацию о том, что в Ходжавендском районе Азербайджана в селе Булутан, которое было освобождено азербайджанской армией в октябре 2020 года, в период оккупации USAID был построен и оснащен медицинский пункт.

В доказательство сайт разместил фотографии с лого федерального агентства USAID на оборудовании медпункта.

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Версия на азербайджанском языке USAID regionda separatçı qüvvələri dəstəkləmir və heç vaxt dəstəkləməyib
Версия на английском языке USAID does not, nor has it ever, supported separatist forces in the region

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