Глава миссии USAID: Мы рады, что Азербайджан вернул себе свои территории

Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживает восстановление Азербайджаном своих территорий.

Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживает восстановление Азербайджаном своих территорий.

Об этом в интервью Report сказал директор Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане Джей Сингх.

"Мы рады, что Азербайджан вернул себе свои территории. Это также делает нашу жизнь интересной, потому что у нас есть новые области для инвестиций", - сказал он.

Сингх отметил, что у USAID есть 5-летняя программа с финансированием в 15 миллионов долларов "Деятельность по поддержке социального взаимодействия", предназначенная для освобожденных территорий Азербайджана. "Мы надеемся сделать больше, но это только начало. Мы рассматриваем поддержку вынужденных переселенцев, возвращающихся домой спустя почти 30 лет, как один из наших главных приоритетов. Мы хотим найти способ поддержать граждан, которые на протяжении столь долгого срока были вынужденными переселенцами".

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.