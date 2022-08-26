Уроженец Забуха: Я перееду туда вместе со своей семьей

"Под командованием Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, президента Ильхама Алиева наши земли освобождены от оккупации и теперь азербайджанцы возвращаются в свои родные края".

"Под командованием Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, президента Ильхама Алиева наши земли освобождены от оккупации и теперь азербайджанцы возвращаются в свои родные края".

Об этом в беседе с Report сказал житель села Забух Лачынского района Азербайджана Тельман Ашрафов.

Находящийся в эти дни в Лачынском районе уроженец Забуха подчеркнул, что его сердце переполнилось гордостью, когда он издалека увидел родное село: "Когда я прибыл в Лачын, я не мог поверить, что вновь ступил на эту землю. Наш район, город, село, которые не так давно были недоступны для нас, теперь свободны. Мы, лачынцы, уже вернулись в родные края. Мне было грустно видеть разрушенные дома, но осознание того, что мы уже здесь, в Лачыне, переполняет тебя радостью".

Т.Ашрафов отметил, что с большой радостью готов переехать в Забух и желает, чтобы этот процесс начался как можно скорее: "Сегодня я узнал, что город Лачын, села Забух и Сус перешли под контроль нашей армии. Я выражаю бесконечную благодарность нашему президенту за эту весть. Конечно, я хочу вернуться в Лачын. Ведь там мой дом, моя земля, родной край. Я перееду в Забух со своей семьей, как только это будет возможно".