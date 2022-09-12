Уроженец Агалы: Мне было 10 лет, когда мы покинули эти края

“Мне было 10 лет, когда мы покинули эти края. Теперь мы вернулись сюда, и уже моему сыну 10 лет”.
Об этом карабахскому бюро Report сообщил житель села Агалы Ахмедхан Махмудов.
“Несмотря на то, что мне было не так много лет, когда мы покидали село, я помню каждое мгновение этих ужасов и никогда этого не забывал. На мою детскую память повлияли война, огонь, пламя, боль и горькие моменты. Как бы не пытался, я не смог забыть те дни войны. И это, безусловно, не могло не повлиять на моих детей”, - отметил он.
А.Махмудов отметил, что всегда рассказывал детям о родном селе Агалы, родных краях, приятных воспоминаниях детства и о том, как все однажды изменилось.