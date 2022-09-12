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Уроженец Агалы: Мне было 10 лет, когда мы покинули эти края

Уроженец Агалы: Мне было 10 лет, когда мы покинули эти края “Мне было 10 лет, когда мы покинули эти края. Теперь мы вернулись сюда, и уже моему сыну 10 лет”.
Карабах
12 сентября 2022 г. 16:41
Уроженец Агалы: Мне было 10 лет, когда мы покинули эти края

“Мне было 10 лет, когда мы покинули эти края. Теперь мы вернулись сюда, и уже моему сыну 10 лет”.

Об этом карабахскому бюро Report сообщил житель села Агалы Ахмедхан Махмудов.

“Несмотря на то, что мне было не так много лет, когда мы покидали село, я помню каждое мгновение этих ужасов и никогда этого не забывал. На мою детскую память повлияли война, огонь, пламя, боль и горькие моменты. Как бы не пытался, я не смог забыть те дни войны. И это, безусловно, не могло не повлиять на моих детей”, - отметил он.

А.Махмудов отметил, что всегда рассказывал детям о родном селе Агалы, родных краях, приятных воспоминаниях детства и о том, как все однажды изменилось.

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Версия на азербайджанском языке Ağalı sakini: “Mən buradan çıxanda 10 yaşım var idi, oğlumun 10 yaşı olanda isə geri qayıtdım”

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