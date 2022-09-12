Уроженец Агалы: Мне было 10 лет, когда мы покинули эти края

Уроженец Агалы: Мне было 10 лет, когда мы покинули эти края

“Мне было 10 лет, когда мы покинули эти края. Теперь мы вернулись сюда, и уже моему сыну 10 лет”.

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