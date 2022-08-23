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Уроженцы Беюк Марджанлы: Теперь это будет прекрасное и современное село

Уроженцы Беюк Марджанлы: Теперь это будет прекрасное и современное село Семья Шириновых - уроженцы села Беюк Марджанлы Джабраильского района Азербайджана. В далеком 1993 году во время Первой Карабахской войны они были вынуждены покинуть отчие края из-за армянской оккупации. Долгие годы это село, как и некоторые села и районы
Карабах
23 августа 2022 г. 11:29
Уроженцы Беюк Марджанлы: Теперь это будет прекрасное и современное село

Семья Шириновых - уроженцы села Беюк Марджанлы Джабраильского района Азербайджана. В далеком 1993 году во время Первой Карабахской войны они были вынуждены покинуть отчие края из-за армянской оккупации. Долгие годы это село, как и некоторые села и районы Азербайджана находилось под оккупацией вооруженных сил Армении. Спустя почти 30 лет во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджанская армия освободила свои территории. Село Беюк Марджанлы было в числе первых освобожденных от оккупации территорий.

Сотрудник муганского бюро Report встретился с членами этой семьи, которые столько лет жили тоской по отчему дому, родным краям.

Шириновы проживают в поселке для вынужденных переселенцев в Билясуварском районе.

По словам главы семьи Мустафы Ширинова, до того, как их переселили в поселок, они жили в палаточном лагере для беженцев и вынужденных переселенцев, где было очень тяжело и приходилось терпеть многие неудобства, особенно бытовые: "Когда из палаточных лагерей нас переселили в поселок, нам стало значительно легче. Мы смогли заниматься скотоводством, земледелием. Но надежда вернуться никогда не покидала нас. Когда в 2016 году Азербайджанская армия освободила село Джоджуг Марджанлы, наши надежды возросли, ведь село Беюк Марджанлы находилось совсем рядом с этим селом".

По словам члена семьи Эльнары Шириновой, жители Беюк Марджанлы ждут не дождутся возвращения в родное село: "Но теперь, благодаря государству, наше село преобразится, это будет прекрасное, благоустроенное и современное село. С нами вернутся туда воспоминания, традиции, старые фотографии. Наверное, и души тех, кто так и не дождался этого дня, тоже возрадуются вместе с нами. Я думаю, что даже после того, как все вынужденные переселенцы вернутся в родные края, все эти поселения для беженцев будут сохранены, ведь теперь это тоже часть нашей истории".

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Версия на английском языке ФотоNatives of Azerbaijan's Boyuk Marjanli: Now it will be a beautiful, modern village
Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi zamanı işğaldan azad edilən ilk kəndin sakinləri

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