Уроженцы Беюк Марджанлы: Теперь это будет прекрасное и современное село

Семья Шириновых - уроженцы села Беюк Марджанлы Джабраильского района Азербайджана. В далеком 1993 году во время Первой Карабахской войны они были вынуждены покинуть отчие края из-за армянской оккупации. Долгие годы это село, как и некоторые села и районы

Семья Шириновых - уроженцы села Беюк Марджанлы Джабраильского района Азербайджана. В далеком 1993 году во время Первой Карабахской войны они были вынуждены покинуть отчие края из-за армянской оккупации. Долгие годы это село, как и некоторые села и районы Азербайджана находилось под оккупацией вооруженных сил Армении. Спустя почти 30 лет во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджанская армия освободила свои территории. Село Беюк Марджанлы было в числе первых освобожденных от оккупации территорий.

Сотрудник муганского бюро Report встретился с членами этой семьи, которые столько лет жили тоской по отчему дому, родным краям.

Шириновы проживают в поселке для вынужденных переселенцев в Билясуварском районе.

По словам главы семьи Мустафы Ширинова, до того, как их переселили в поселок, они жили в палаточном лагере для беженцев и вынужденных переселенцев, где было очень тяжело и приходилось терпеть многие неудобства, особенно бытовые: "Когда из палаточных лагерей нас переселили в поселок, нам стало значительно легче. Мы смогли заниматься скотоводством, земледелием. Но надежда вернуться никогда не покидала нас. Когда в 2016 году Азербайджанская армия освободила село Джоджуг Марджанлы, наши надежды возросли, ведь село Беюк Марджанлы находилось совсем рядом с этим селом".

По словам члена семьи Эльнары Шириновой, жители Беюк Марджанлы ждут не дождутся возвращения в родное село: "Но теперь, благодаря государству, наше село преобразится, это будет прекрасное, благоустроенное и современное село. С нами вернутся туда воспоминания, традиции, старые фотографии. Наверное, и души тех, кто так и не дождался этого дня, тоже возрадуются вместе с нами. Я думаю, что даже после того, как все вынужденные переселенцы вернутся в родные края, все эти поселения для беженцев будут сохранены, ведь теперь это тоже часть нашей истории".