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Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием

Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием Правительство Азербайджана прекрасно справляется с минной угрозой на территории Карабаха.
Карабах
6 ноября 2023 г. 13:33
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием

Власти Азербайджана активно занимаются очисткой освобожденных территорий от минного загрязнения и хорошо справляются с этой угрозой в Карабахе.

Об этом Report сказал управляющий партнер группы NomadMania из Ганы Уильям Тетте.

“Здесь в Карабахе прекрасные виды. Очень жаль, что эти территории так сильно загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами. Я считаю, что минный террор - это ужасно. Очень важно, чтобы использование наземных мин было запрещено по всему миру. В конечном счете, правительство Азербайджана справляется с этой угрозой, но было бы неплохо, если бы ему оказывалась международная поддержка в этом", - отметил У.Тетте.

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