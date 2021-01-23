Университет АДА проведет социсследования в связи с деоккупированными землями

Обеспечение восстановления и всестороннего развития деоккупированных земель является одной из приоритетных задач

Азербайджан, победивший в Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, достиг исторического успеха. Это также является началом нового периода для будущего развития нашей страны. Именно поэтому обеспечение восстановления и всестороннего развития земель, освобожденных от оккупации, является одной из приоритетных задач.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, для централизованного решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных задач на освобожденных территориях, а также координирования деятельности в этой сфере, на основании соответствующего распоряжения президента Азербайджанской Республики создан Координационный штаб под председательством руководителя Администрации президента Самира Нуриева. При штабе действует Межуправленческий центр координации, состоящий из различных рабочих групп.

Основная деятельность одной из них – рабочей группы по академическим и образовательным вопросам – заключается в проведении научных исследований и анализа процесса восстановления и реконструкции освобожденных территорий. В составе рабочей группы – известные ученые, представляющие различные научные круги и исследовательские центры.

На совещании, посвященном итогам 2020 года, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отметил, что дал соответствующее поручение о проведении опросов среди вынужденных переселенцев для ознакомления с их намерениями в связи с возвращением на освобожденные территории. В ближайшем будущем планируется проведение опросов среди вынужденных переселенцев и предпринимателей для определения общего мнения, ознакомления с потребностями, возможностями участия в восстановительных работах лиц, возвратившихся на эти земли, условий для привлечения предпринимателей.

Планируется, что вышеназванный проект будет реализован специальной исследовательской группой, созданной при Университете АДА. Для этого предусмотрено привлечение к проекту не только академического состава университета, но и ряда авторитетных местных и международных мозговых центров и научно-исследовательских институтов, а также некоторых известных ученых и специалистов.

Информация о проведении опросов и их результатах будет регулярно публиковаться в СМИ и социальных медиа.

Во встрече, состоявшейся в Университете АДА для подготовки к исследованиям, приняли участие ректор университета Хафиз Пашаев, помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, помощник первого вице-президента – руководитель рабочей группы по академическим и образовательным вопросам Эмин Гусейнов и другие члены группы.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями о работе по проведению социологических исследований, подготовке и проведению опросов, других вопросов. Начало проведения опросов планируется в ближайшее время.