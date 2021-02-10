Уничтоживший в боях более 100 армян командир разведки

Бой был почти закончен, когда рядом с Гамидом разорвался минометный снаряд

Одним из тех, кто первым водрузил флаг Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях во время Отечественной войны, был шехид – капитан разведки Гамид Джафарли.

Сотрудники западного центра Report посетили дом, где жил герой, побеседовали с его близкими.

Когда началась война, он вместе с несколькими военнослужащими, находящимися в его подчинении, освободил несколько сел в Джебраильском районе и водрузил знамя в селе Нузгяр.

После освобождения от оккупантов некоторых сел Джебраильского района, Гамид вместе со своим разведотрядом стали продвигаться в Физулинском направлении. На территории Физулинского района Гамид со своим отрядом атаковали армян с той стороны, с которой враг не ожидал их. Во время этого боя от армянской оккупации было освобождено несколько сел Физули.

Во время одного из боев Гамид и его боевые товарищи попали в окружение. Несмотря на то, что бойцы остались без еды и воды, они не сдались. На шестой день окружения, предприняв очередную контратаку, они нанесли сокрушительный удар по врагу. Окружение было прорвано, армяне понесли большие потери. Бой был почти закончен, когда рядом с Гамидом разорвался минометный снаряд. Осколок снаряда угодил Гамиду прямо в сердце.

Как вспоминают боевые товарищи, в боях Гамид уничтожил более 100 армянских оккупантов.

Гамид Джафарли родился в 1990 году в Баку. Он был награжден посмертно медалями "За Родину", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули". Похоронен в Баку, во 2-ой Аллее почетного захоронения. Двоюродный брат Г.Джафарли, прапорщик Орхан Джафарли также стал шехидом в Отечественной войне.

Аллах рехмет элясин!