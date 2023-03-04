Арабская журналистка: Уничтожение армянами мечетей - провокация по отношению ко всему мусульманскому миру

Уничтожение армянами мечетей в Карабахе является провокацией не только по отношению к азербайджанцам, но и ко всему мусульманскому миру.

Уничтожение армянами мечетей в Карабахе является провокацией не только по отношению к азербайджанцам, но и ко всему мусульманскому миру.

Об этом Report заявила сотрудница кувейтской газеты An-nahr Самира Фримаш (Samira Frimeche).

По ее словам, ей очень грустно видеть разрушения на освобожденных территориях Азербайджана.

"По своей работе в Кувейте я много слышала о том, что происходит в Карабахе. Но вы и сами понимаете, что слышать и увидеть собственными глазами - это разные вещи",- сказала она.

Журналистка подчеркнула, что это ее первая поездка в Карабах, но не первая в Азербайджан.

"Слава Богу, что Азербайджан вернул свои земли, мы очень рады за азербайджанский народ",- заявила она, добавив, что очень счастлива видеть процесс восстановления освобожденных территорий.

"Счастлива увидеть этот аэропорт [в Физули], который был построен всего за 8 месяцев. Это действительно чудо. То, что делает правительство Азербайджана для восстановления этих территорий, очень впечатляет", - заключила С.Фримаш.

Группа иностранных журналистов, освещавшая саммит Контактной группы Движения Неприсоединения по борьбе с COVID-19, сегодня посетила Физулинский район.