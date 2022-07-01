UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры

Нужна совместная работа, как в регионе так и за ее пределами, чтобы улучшить управление водными ресурсами и качество воды.

Село Агалы представляет собой комбинацию умной и хорошей инфраструктуры.

Об этом Report сказал представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс, делясь впечатлениями о своей поездке в Зангилан и посещении "умного" села Агалы.

"Будет особо интересно, когда в село Агалы заселятся люди, потому что тогда можно будет от них самих услышать об их опыте проживания здесь", - сказал он, добавив, что само село является комбинацией умной и хорошей инфраструктуры.

А. Хайкенс также заявил, что для улучшения управления водными ресурсами и качества воды требуется совместная работа в регионе и за его пределами. "Качество воды - очень важный фактор, потому что оно имеет особое значение для человеческого здоровья", - сказал он.