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UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры

UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры Нужна совместная работа, как в регионе так и за ее пределами, чтобы улучшить управление водными ресурсами и качество воды.
Карабах
1 июля 2022 г. 13:12
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры

Село Агалы представляет собой комбинацию умной и хорошей инфраструктуры.

Об этом Report сказал представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс, делясь впечатлениями о своей поездке в Зангилан и посещении "умного" села Агалы.

"Будет особо интересно, когда в село Агалы заселятся люди, потому что тогда можно будет от них самих услышать об их опыте проживания здесь", - сказал он, добавив, что само село является комбинацией умной и хорошей инфраструктуры.

А. Хайкенс также заявил, что для улучшения управления водными ресурсами и качества воды требуется совместная работа в регионе и за его пределами. "Качество воды - очень важный фактор, потому что оно имеет особое значение для человеческого здоровья", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Aleks Haykens: “Ağalı kəndi ağıllı və yaxşı infrastrukturun kombinasiyasıdır”

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