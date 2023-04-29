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Умуд Мирзаев: Международные организации должны серьезно относиться к минной проблеме Азербайджана

Умуд Мирзаев: Международные организации должны серьезно относиться к минной проблеме Азербайджана "После 44-дневной Отечественной войны Азербайджан переживает вторую крупную трагедию. На Отечественной войне мы решили проблему с врагами, освободили оккупированные 30 лет земли. Несмотря на то, что к этой нашей проблеме относились с равнодушием".
Карабах
29 апреля 2023 г. 15:02
Умуд Мирзаев: Международные организации должны серьезно относиться к минной проблеме Азербайджана

"После 44-дневной Отечественной войны Азербайджан переживает вторую крупную трагедию. На Отечественной войне мы решили проблему с врагами, освободили оккупированные 30 лет земли. Несмотря на то, что к этой нашей проблеме относились с равнодушием".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Международного фонда евразийской прессы Умуд Мирзаев.

"Минный вопрос – это общечеловеческая проблема. Призываем международные организации, правозащитные организации не оставаться равнодушными к этой проблеме. Международные организации должны серьезно относиться к минной проблеме Азербайджана", - отметил У.Мирзаев.

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Версия на азербайджанском языке Umud Mirzəyev: "Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın mina probleminə ciddi yanaşmalıdırlar"

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