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Умайра Тагиева: За 30 лет оккупанты загрязнили реки в Карабахе

Умайра Тагиева: За 30 лет оккупанты загрязнили реки в Карабахе Мы испытываем гордость, что нашими прогнозами для Карабахского региона пользуются наши военные и специалисты, которые восстанавливают те места
Карабах
13 апреля 2021 г. 11:01
Умайра Тагиева: За 30 лет оккупанты загрязнили реки в Карабахе

"Прогноз погоды по Карабахскому региону не прекращался ни на день даже в период оккупации".

Как передает Report, об этом директор Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева заявила журналистам в ходе медиа-тура, организованного министерством в Губадлинский район.

По ее словам, в течение 30 лет оккупанты загрязняли реки в Карабахе: "Они уничтожили уникальную флору и фауну, исторические памятники. В период оккупации, предоставляя прогнозы по каждому району, мы не теряли надежды. Мы были уверены, что наступит день, и наши земли будут освобождены от оккупации, наши граждане воспользуются прогнозами. Этот счастливый день нам подарила Победоносная армия под руководством Верховного главнокомандующего, наши земли были освобождены".

"Сегодня мы испытываем гордость, что нашими прогнозами для Карабахского региона пользуются наши военные и специалисты, которые восстанавливают те места. В будущем гидрометеорологические данные будут служить для эффективного планирования различных сфер экономики в возрождающемся Карабахе", - добавила она.

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Версия на английском языке Umayra Taghiyeva: Armenians polluted rivers in Karabakh for 30 years
Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "30 il ərzində işğalçılar Qarabağdakı çayları çirkləndirib"

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