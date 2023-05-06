Мехдиев: Армяне, проживающие в Карабахе и соблюдающие наши законы, смогут получить гражданство Азербайджана

Армяне, проживающие в Карабахе и соблюдающие законы Азербайджанской Республики, смогут получить гражданство нашей страны.

Армяне, проживающие в Карабахе и соблюдающие законы Азербайджанской Республики, смогут получить гражданство нашей страны.

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Ульви Мехдиев.

"Если будет какое-то решение по этому поводу, мы его выполним. Те, кто соблюдают наши законы, смогут получить азербайджанское гражданство",- сказал он, добавив, что в этом случае ASAN xidmət предоставит услуги для того, чтобы выдать им необходимые документы.