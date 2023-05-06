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Мехдиев: Армяне, проживающие в Карабахе и соблюдающие наши законы, смогут получить гражданство Азербайджана

Мехдиев: Армяне, проживающие в Карабахе и соблюдающие наши законы, смогут получить гражданство Азербайджана Армяне, проживающие в Карабахе и соблюдающие законы Азербайджанской Республики, смогут получить гражданство нашей страны.
Карабах
6 мая 2023 г. 12:48
Мехдиев: Армяне, проживающие в Карабахе и соблюдающие наши законы, смогут получить гражданство Азербайджана

Армяне, проживающие в Карабахе и соблюдающие законы Азербайджанской Республики, смогут получить гражданство нашей страны.

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Ульви Мехдиев.

"Если будет какое-то решение по этому поводу, мы его выполним. Те, кто соблюдают наши законы, смогут получить азербайджанское гражданство",- сказал он, добавив, что в этом случае ASAN xidmət предоставит услуги для того, чтобы выдать им необходимые документы.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyinin sədri: "Qarabağda yaşayan və qanunlarımıza əməl edən ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığı ala biləcək"

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