Украинское НПО опубликовало статью о ходе разминирования и восстановления Карабаха

Азербайджан небольшими, но уверенными шагами преодолевает сложный путь по восстановлению своих освобожденных территорий.

Азербайджан небольшими, но уверенными шагами преодолевает сложный путь по восстановлению своих освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом говорится в статье, размещенной на сайте действующей в Украине неправительственной организации "Международный центр противодействия российской пропаганде".

"Восстановление освобожденных территорий - это сложный путь, с которым столкнулся Азербайджан и, как кажется на первый взгляд, успешно его преодолевает маленькими, но уверенными шагами. Украинцы должны пристально наблюдать за работой азербайджанцев, ведь в будущем нас ждут те же этапы",- говорится в статье.

Отмечается, что процесс разминирования проходит медленно, потому что деоккупированная земля буквально усеяна обломками мин, что заставляет саперов отвлекаться от действительно опасных неразорвавшихся снарядов на этих территориях.

Представитель Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Халиг Зульфугаров рассказал центру, что основная задача сейчас – разминирование дорог, трасс и инфраструктурных объектов: “Армяне передали нам карты минных полей. Но при проверке оказалось, что их данные точны всего на 20%, поэтому мы их практически не используем. Кроме мин, земля в этом районе загрязнена большим количеством неразорвавшихся боеприпасов, все это усложняет нашу работу”.

"В настоящее время продолжается разминирование территории, где будут проложены автомобильная дорога Агдам-Физули и газопровод Азадгарагоюнлу-Агдам. С помощью хорватской спецтехники обследование земли проводят дистанционно . Это значительно ускоряет процесс",- отмечает центр.

В статье также подробно представлен ход реконструкционных работ в Карабахе, отмечены такие успешные проекты как аэропорт в Физули, конференц-центр в Агдаме, который может удобно разместить в себе до 500 персон. "Важной для Азербайджана задачей также является реконструкция мечетей. Это – восстановленная мечеть в городе Агдам. Когда азербайджанцы вошли в город два года назад, они обнаружили, что в мечети оккупанты устроили хлев для содержания свиней и коров.

Еще несколько лет назад мирная жизнь на территории Карабаха была недостижима, но Азербайджан, несмотря на все трудности, прилагает все усилия на восстановление своих земель",- говорится в статье центра.

Далее подробно описывается реализация проектов "Умная деревня" и "Умный город" на освобожденных территориях.

"Несмотря на несмолкающую боль утраты близких азербайджанцы шаг за шагом налаживают мирную жизнь на выжженной снарядами земле, но ни один человек в этом государстве не забудет о зверствах, совершенных против их народа....Весь мир наблюдает за тем, как активно Азербайджан заживляет раны от пережитой войны и восстанавливает свои территории",- резюмирует автор статьи.