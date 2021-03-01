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Украинский журналист: В городе-призраке Агдаме и Физули не осталось ни одного целого здания

Украинский журналист: В городе-призраке Агдаме и Физули не осталось ни одного целого здания "Я была поражена, увидев процесс строительства аэропорта в Физули"
Карабах
1 марта 2021 г. 17:10
Украинский журналист: В городе-призраке Агдаме и Физули не осталось ни одного целого здания

"Мы были в Агдаме, я впервые увидела это опустошение, этот город-призрак. Страшно, ни одного целого здания не осталось. Точно также и Физули".

Об этом Report заявила корреспондент телеканала "Пятый Канал" (Украина) Евгения Китаева, посетившая освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана.

"Но я была поражена сегодня, когда мы увидели, что уже строится аэропорт, дороги, работает куча техники. Говорят, что строительство началось в конце декабря, и столько всего уже успели сделать. Для меня это, конечно же, фантастика", - сказал она.

Представители зарубежных СМИ посетили освобожденные от армянской оккупации Физулинский и Джебраильский районы Азербайджана.

В ходе поездки журналисты ознакомились с работами по разминированию на освобожденных территориях, а также побывали на месте строительства международного аэропорта в Физули и "Дороги победы" (Зефер) из Физули в Шушу.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynalı jurnalist: “Ruhlar şəhəri Ağdamda bir dənə də salamat bina qalmayıb”

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