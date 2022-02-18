Украинский путешественник: Трагедия в Ходжалы - большой исторический урок для многих

Видно, что ведутся масштабные работы со строительству Зангезурского коридора.

Видно, что ведутся масштабные работы со строительству Зангезурского коридора.

Об этом Report заявил украинский путешественник Орест Зуб, находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе группы известных путешественников из 21 страны.

Путешественники ознакомились с ходом восстановления железной дороги на азербайджанском участке Зангезурского коридора в Зангиланском районе.

По его словам, в целом, поездка была очень интересная: "Это большой исторический урок для многих людей. Много выводов можно сделать о том, как поступать в различных геополитических ситуациях".

Говоря о Ходжалинской трагедии, Орест Зуб призвал не допускать повторения подобного в будущем: "Я читал различные статьи про Ходжалы. Самый лучший вывод - это не допускать геноцидов, потому что от этого страдают люди. Человечество уже столько раз проходило через подробное, что пора сделать выводы, но увы это просто повторяется снова и снова".

16 февраля начался трехдневный визит известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита они ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.