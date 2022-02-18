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Украинский путешественник: Трагедия в Ходжалы - большой исторический урок для многих

Украинский путешественник: Трагедия в Ходжалы - большой исторический урок для многих Видно, что ведутся масштабные работы со строительству Зангезурского коридора.
Карабах
18 февраля 2022 г. 10:22
Украинский путешественник: Трагедия в Ходжалы - большой исторический урок для многих

Видно, что ведутся масштабные работы со строительству Зангезурского коридора.

Об этом Report заявил украинский путешественник Орест Зуб, находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе группы известных путешественников из 21 страны.

Путешественники ознакомились с ходом восстановления железной дороги на азербайджанском участке Зангезурского коридора в Зангиланском районе.

По его словам, в целом, поездка была очень интересная: "Это большой исторический урок для многих людей. Много выводов можно сделать о том, как поступать в различных геополитических ситуациях".

Говоря о Ходжалинской трагедии, Орест Зуб призвал не допускать повторения подобного в будущем: "Я читал различные статьи про Ходжалы. Самый лучший вывод - это не допускать геноцидов, потому что от этого страдают люди. Человечество уже столько раз проходило через подробное, что пора сделать выводы, но увы это просто повторяется снова и снова".

16 февраля начался трехдневный визит известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита они ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.

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Версия на английском языке Ukrainian traveler: Tragedy in Khojaly - gross historical lesson for many

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