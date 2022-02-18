Украинский путешественник: Трагедия в Ходжалы - большой исторический урок для многих

Видно, что ведутся масштабные работы со строительству Зангезурского коридора.
Об этом Report заявил украинский путешественник Орест Зуб, находящийся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана в составе группы известных путешественников из 21 страны.
Путешественники ознакомились с ходом восстановления железной дороги на азербайджанском участке Зангезурского коридора в Зангиланском районе.
По его словам, в целом, поездка была очень интересная: "Это большой исторический урок для многих людей. Много выводов можно сделать о том, как поступать в различных геополитических ситуациях".
Говоря о Ходжалинской трагедии, Орест Зуб призвал не допускать повторения подобного в будущем: "Я читал различные статьи про Ходжалы. Самый лучший вывод - это не допускать геноцидов, потому что от этого страдают люди. Человечество уже столько раз проходило через подробное, что пора сделать выводы, но увы это просто повторяется снова и снова".
16 февраля начался трехдневный визит известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В рамках визита они ознакомятся с историческими и культурными памятниками на этих территориях, с разрушениями, совершенными армянами в период оккупации, а также с работами по восстановлению инфраструктуры.