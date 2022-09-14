Украинский Конгресс Азербайджана требует остановить армянский реваншизм

Украинский конгресс Азербайджана (УКА) поддержку Азербайджану в связи с провокациями, совершенными армянскими вооруженными силами на границе с этой страной, и назвал Армению страной-провокатором.

Украинский конгресс Азербайджана (УКА) выразил поддержку Азербайджану в связи с последними событиями, совершенными армянскими вооруженными силами на границе с этой страной, и назвал Армению страной-провокатором.

Как сообщает Report, в заявлении УКА говорится, что международное сообщество уже 30 лет не может или не хочет поставить знак различия между агрессором и жертвой агрессора.

"Удивляет упорство, с которым реваншистские силы внутри соседней страны, подбадриваемые европейской и американской армянскими диаспорами, стремятся жить в мифологизированном параллельном мире", — написано в заявлении.

Азербайджан за 30 лет прошел большой и тяжелый путь от постсоветской страны в начале 90х годов до устойчиво развивающейся цифровой экономики, указывает УКА, выразив сожаление, что лидеры многих стран пытаются возложить ответственность в равной степени как на агрессора - Армению, так и на подвергшийся нападению Азербайджан.

К сожалению, по вине реваншистской Армении, азербайджанский народ вынужден периодически платить очень высокую цену - человеческие жизни за наш суверенитет и территориальную целостность, отмечается в заявлении.

"Но наш народ не свернет с пути достоинства и свободы! Сегодня азербайджанский народ, возглавляемый Главнокомандующим, президентом Ильхамом Алиевым, как никогда сплочен и един", - говорится в нем.

Подписавшие обращение выразили свои глубокие соболезнования родным и близким шехидов, погибших в недавних боестолкновениях на границе.