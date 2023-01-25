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Украинский канал подготовил материал о процессе разминирования в Карабахе

Украинский канал подготовил материал о процессе разминирования в Карабахе Украинский канал "Украина Сейчас" подготовил материал о процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана.
Карабах
25 января 2023 г. 15:05
Украинский канал подготовил материал о процессе разминирования в Карабахе

Украинский канал "Украина Сейчас" подготовил материал о процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report, в репортаже украинского журналиста отмечается, что несмотря на работу Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), мирные жители периодически подрываются на минах, заложенных Арменией в период оккупации этих территорий. Так, с ноября 2020-го года около 300 азербайджанцев погибли или были тяжело ранены в результате подрывов на минах.

"Размер загрязненной минами территории сопоставим по площади с такой страной, как Катар. На очистку этих территорий может уйти несколько десятков лет", - отмечается в материале.

Украинский журналист также напомнил, что Армения предоставила азербайджанцам минные карты, которые лишь на 25% соответствуют действительности.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna telekanalı Qarabağda minatəmizləmə prosesi ilə bağlı material hazırlayıb

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