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Украинский канал: Азербайджану предстоят годы восстановления разрушенных армянами территорий

Украинский канал: Азербайджану предстоят годы восстановления разрушенных армянами территорий О разрушенных мечетях и культурных памятниках, о тысячах гектаров усеянных минами освобожденных в результате Отечественной войны территориях Азербайджана подготовил репортаж один из крупнейших телеканалов Украины "1+1".
Карабах
20 февраля 2023 г. 14:28
Украинский канал: Азербайджану предстоят годы восстановления разрушенных армянами территорий

О разрушенных мечетях и культурных памятниках, о тысячах гектаров усеянных минами освобожденных в результате Отечественной войны территориях Азербайджана подготовил репортаж один из крупнейших телеканалов Украины ТСН.

Как сообщает Report, рассказывая об увиденном в Карабахе, журналист телеканала провела параллели с Украиной, где почти год продолжается война в напавшей на нее Россией.

Приезжающие на освобожденные территории, потрясенные увиденным - полным опустошением и руинами, оставленными после почти 30-летней оккупацией, прозвали некогда цветущий крупнейший город Карабаха Агдам "Кавказской Хиросимой".

"На протяжение всех этих лет Армения, не без участия России, удерживала территории Азербайджана и медленно разрушала все достопримечательности, культурные и исторический памятники. На всей территории Нагорного Карабаха было около 70 мечетей, но из них уцелело всего 3. Армянские оккупанты превратили их в хлева", - рассказывает автор сюжета.

В репортаже показано, что стало с Агдамом, где некогда проживало около 30 тысяч жителей и работало 20 различных предприятий. Один из бывших жителей города рассказывает, что осталось от его некогда цветущего и живого города-разрушены драматический театр, памятники и все жилые дома. Однако, он верит, что в скором времени все вернется на круги своя.

Авторы сюжета также рассказали о разминировании освобожденных территорий, строительстве новых сел, куда постепенно возвращаются некогда изгнанные отсюда жители. Важным итогом войны стало и восстановление полноценных границ Азербайджана на юге с Ираном, все эти годы находящейся бесконтрольной и открытой для всякого рода нелегального трафикинга.

В конце украинская журналистка с надеждой говорит, что мир и покой пришедший в Карабах, в скором времени наступит и в Украине, которой, так же как и Азербайджану, предстоят годы труда для восстановления после отражения российской агрессии.

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