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Украинский эксперт: Нужно всем показывать свидетельства армянских преступлений

Украинский эксперт: Нужно всем показывать свидетельства армянских преступлений Явно такие удары Армении по Азербайджанским мирным городам несли одну цель: подорвать желание Азербайджанцев воевать за свои территории
Карабах
28 сентября 2021 г. 10:11
Украинский эксперт: Нужно всем показывать свидетельства армянских преступлений
Николай Замикула

Удары Армении по мирным городам Азербайджана явно несли одну цель: подорвать желание азербайджанцев воевать за свои территории.

Как передает Report, об этом сказал журналистам старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Замикула, комментируя нанесенные Арменией разрушения в городе Гянджа в ходе Отечественной войны.

Он отметил, что это не было атакой на военные территории или объекты, а значит не было аргументировано военными целями.

Замикула добавил, что эти обстрелы - преступление против человечности, и об этом надо говорить всему миру.

"Мы видим, что заграницей сейчас разные точки зрения: кто-то пытается продвигать проармянскую позицию, нужно этим людям показывать эти свидетельства и таким образом демонстрировать правду", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Nikolay Zamikula: "Ermənistanın cinayətlərini dünya ictimaiyyəti bilməlidir"
Версия на английском языке Ukrainian expert: Evidence of Armenian crimes should be demonstrated to everyone

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