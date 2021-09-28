Украинский эксперт: Нужно всем показывать свидетельства армянских преступлений

Явно такие удары Армении по Азербайджанским мирным городам несли одну цель: подорвать желание Азербайджанцев воевать за свои территории

Удары Армении по мирным городам Азербайджана явно несли одну цель: подорвать желание азербайджанцев воевать за свои территории.

Как передает Report, об этом сказал журналистам старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Замикула, комментируя нанесенные Арменией разрушения в городе Гянджа в ходе Отечественной войны.

Он отметил, что это не было атакой на военные территории или объекты, а значит не было аргументировано военными целями.

Замикула добавил, что эти обстрелы - преступление против человечности, и об этом надо говорить всему миру.

"Мы видим, что заграницей сейчас разные точки зрения: кто-то пытается продвигать проармянскую позицию, нужно этим людям показывать эти свидетельства и таким образом демонстрировать правду", - добавил он.