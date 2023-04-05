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Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы

Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы Минная угроза после деоккупации Карабаха остается актуальной проблемой по сей день.
Карабах
5 апреля 2023 г. 15:18
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы

Минная угроза после деоккупации Карабаха остается актуальной проблемой по сей день, спустя почти три года после окончания войны, и останется таковой на годы.

Об этом Report заявил украинский политолог Алексей Буряченко.

А.Буряченко подчеркнул, что согласно экспертной оценке, возвращение всех вынужденных переселенцев на свои исторические земли может занять около 10 лет.

"Мины и боеприпасы разных типов времен активных боевых действий буквально повсюду. И на то, чтобы расчистить деоккупированную территорию от опасных артефактов войны, Азербайджан тратит огромные средства и усилия. Но процесс очень сложный и трудоемкий, а значит занимает очень много времени", - сказал он.

По мнению политолога, вопрос, который сейчас нуждается в максимальном вмешательстве со стороны мирового сообщества – это заставить Армению предоставить минные карты, чтобы оказать помощь Азербайджану в очистке территорий от минного загрязнения.

"Украинцы прекрасно понимают, что такое оккупированная врагом территория и какую она представляет собой опасность даже после деоккупации. Ведь российские войска в Украине не гнушаются ничем и минируют абсолютно все — детские игрушки, школы, садики, электрощитовые приборы и еще огромное количество абсолютно гражданских объектов с целью нанесения максимального вреда именно мирному населению", - добавил А.Буряченко.

Эксперт напомнил, что еще до войны в Украине, в 2021 году правительственная делегация во главе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым посетила освобожденные территории, в частности, город Агдам для поддержки Азербайджана. Целью было также перенять успешный опыт страны в разминировании.

"Хочу подчеркнуть, что сохранение жизни мирных людей – это вопрос не только Азербайджана, и он точно не должен оставаться один на один со своими проблемами - это вопрос справедливости", - сказал эксперт.

В заключение политолог сказал, что Украина и украинцы, которые помнят гуманитарную помощь азербайджанского народа, поддержат любые инициативы Азербайджана по разминированию деоккупированных территорий и стремление к достижению устойчивого мира в регионе.

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Версия на английском языке Ukrainian expert: Mine threat in Karabakh will remain for years
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı ekspert: “Qarabağda mina təhlükəsi uzun illər davam edəcək”

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