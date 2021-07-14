Украинский эксперт: Еревану следует отказаться от любых реваншистских намерений

"Еревану следует отказаться от любых реваншистских намерений и соблюдать взятые на себя, в рамках достигнутых договоренностей, обязательства. Это в интересах самой Армении".

"Еревану следует отказаться от любых реваншистских намерений и соблюдать взятые на себя, в рамках достигнутых договоренностей, обязательства. Это в интересах самой Армении".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил известный украинский военный эксперт Юрий Кочевенко.

"Территория Азербайджана, в рамках международно признанных границ, является неприкосновенной. И Азербайджан имеет всю полноту международной поддержки в защите своей территориальной целостности. Чем скорее Армения примет этот факт, тем скорее она сможет построить добрососедские отношения со всеми соседями, что является абсолютно необходимым условием для ее мирного и благополучного развития", - заявил эксперт.

По его словам, только возвращение всех ранее оккупированных территорий под полный контроль Баку, даст возможность обеспечить мир и развитее в регионе.

Напомним, вечером 13 июля незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из пулеметов и автоматов позиции Азербайджанской армии в окрестностях города Шуша.