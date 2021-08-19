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Депутат Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию

Депутат Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию "Создание и закрепление существования Зангезурского коридора соответствующими международными соглашениями, будет в интересах и на пользу всем странам региона".
Карабах
19 августа 2021 г. 16:38
Депутат Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию
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"Создание и закрепление существования Зангезурского коридора соответствующими международными соглашениями, будет в интересах и на пользу всем странам региона".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины, депутат от правящей партии "Слуга народа" Никита Потураев.

Он отметил, что повышение логистической и экономической связности Азии и Европы через Кавказ также в интересах обоих макрорегионов:

"Поскольку это укрепит уже глобальную экономическую связность, что пойдет на пользу не только странам, непосредственно выигрывающим от создания коридора, но и всем государствам, заинтересованным в мирном и стабильном развитии и экономическом росте всего Евразийского континента.

Мне представляется, что вопросы безопасности должны, все-таки, обеспечиваться странами, непосредственно граничащими с коридором. Возможно, при участии гарантов мирных соглашений - Турции и России. Что же касается восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, то я уверен, что именно теперь Азербайджан сможет и, безусловно, докажет всем соседям и всему миру, что решение этого вопроса как раз и открывает дорогу для еще более динамичного экономического развития в регионе, одним из важных факторов которого как раз и может стать создание Зангезурского коридора".

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Версия на английском языке Rada Committee chairman: Azerbaijan paves way to dynamic development by restoring its territorial integrity
Версия на азербайджанском языке Ali Radanın komitə sədri: “Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə dinamik inkişafa yol açdığını hamıya sübut edəcək”

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