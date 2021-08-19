Депутат Рады: Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает дорогу динамичному развитию

"Создание и закрепление существования Зангезурского коридора соответствующими международными соглашениями, будет в интересах и на пользу всем странам региона".

"Создание и закрепление существования Зангезурского коридора соответствующими международными соглашениями, будет в интересах и на пользу всем странам региона".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины, депутат от правящей партии "Слуга народа" Никита Потураев.

Он отметил, что повышение логистической и экономической связности Азии и Европы через Кавказ также в интересах обоих макрорегионов:

"Поскольку это укрепит уже глобальную экономическую связность, что пойдет на пользу не только странам, непосредственно выигрывающим от создания коридора, но и всем государствам, заинтересованным в мирном и стабильном развитии и экономическом росте всего Евразийского континента.

Мне представляется, что вопросы безопасности должны, все-таки, обеспечиваться странами, непосредственно граничащими с коридором. Возможно, при участии гарантов мирных соглашений - Турции и России. Что же касается восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности, то я уверен, что именно теперь Азербайджан сможет и, безусловно, докажет всем соседям и всему миру, что решение этого вопроса как раз и открывает дорогу для еще более динамичного экономического развития в регионе, одним из важных факторов которого как раз и может стать создание Зангезурского коридора".