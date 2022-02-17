Украинский депутат: В Ходжалы был совершен геноцид

В Киеве прошла научная конференция "Ходжалинский геноцид и исторические параллели", посвященная 30-летию Ходжалинского геноцида.

В Киеве прошла научная конференция "Ходжалинский геноцид и исторические параллели", посвященная 30-летию Ходжалинского геноцида.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в конференции, организованной Объединенным конгрессом азербайджанцев Украины (ОКАУ) и Центром общественно-политических процессов и международных исследований, приняли участие ученые, общественные деятели и политики.

Председатель ОКАУ, глава Ассамблеи национальностей Украины Ровшан Тагиев перечислил беспощадные геноциды в истории, в том числе геноциды в истории Украины, и провел параллели, отметив, что Ходжалинский геноцид был одним из таких кровавых актов.

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук заявил, что знает о Ходжалинском геноциде: "Зимой 1992 года и Азербайджан, и Украина все еще находились под пагубным влиянием более могущественных и ультратоталитарных стран. Кровавые события, произошедшие в азербайджанском городе Ходжалы, нельзя забыть. Расправа над мирным населением является самым жестоким и кровавым событием Карабахской войны. Обстрел в Ходжалы начался в 23:00, и всего за пять часов было убито 500 азербайджанцев, в их числе женщины, старики и дети. Касаясь вопроса о том, что мы можем сделать для предотвращения повторения массовых убийств, я убежден, что наша главная задача – устранение причин войн и конфликтов. Дружба и дипломатические отношения, инвестиции могут стать шагом к стабильному миру. Азербайджан и Украина этого явно добились", - добавил он.

Координатор Ассоциации крымских татар в Украине Эльвин Кадыров провел параллели между кровавыми событиями в истории татар и Ходжалинским геноцидом. С предложениями и рекомендациями выступили также председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований Самир Адигёзалли, профессоры Натиг Мамедов, Фархад Туранлы, Ариф Гулиев, председатель Общественного объединения молодых реформаторов Азербайджана Фарид Шахбазлы и другие и высказали свои мнения и предложения по теме.

Фархад Туранлы сказал, что подготовил предложения по ускорению дачи правовой оценки Ходжалинскому геноциду.