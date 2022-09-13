Украинский депутат: Повлиять на Армению может лишь международное сообщество путем санкций

«Повлиять на Армению в нынешнем случае может лишь международное сообщество. Способ очевиден – санкции».

«Повлиять на Армению в нынешнем случае может лишь международное сообщество. Способ очевиден – санкции».

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук, комментируя широкомасштабную провокацию подразделений Вооруженных сил Армении прошедшей ночью на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

По его словам, в Армении присутствует реваншистский настрой, хотя но сил и мировой поддержки у этой страны сейчас нет:

«Если они будут подпадать под юридические нормы и международные законы, данную ситуацию, возможно, удастся разрешить» .

По его словам, министерство иностранных дел Украины уже заявило, что следит за последними событиями на границе Азербайджана и Армении.

По словам депутата досадно, что во время полномасштабной войны в Украине, виновником которой является именно Россия, Ереван решил обратиться к той самой агрессивной России за «поддержкой».