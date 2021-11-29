Украинский депутат: Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться

Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться. Мы и на этом этапе выражаем поддержку азербайджанскому народу.

Достигнутые между Азербайджаном и Арменией договоренности должны строго соблюдаться. Мы и на этом этапе выражаем поддержку азербайджанскому народу.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины (парламента) от правящей партии "Слуга народа" Владимир Крейденко.

По его словам, недопустимы любые попытки провокации и дестабилизации.

"Международное право не признает попыток силового влияния на исполнения достигнутых соглашений. Если ты сторонник закона, права, международных соглашений и являешься государством, способным выполнять взятые на себя обязательства, то никаких дополнительных доказательств не нужно. Неисполнение взятых на себя обязательств негативно сказывается на международном имидже государства. Нужно осознать эту ответственность",- добавил депутат.