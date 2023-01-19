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Украинские журналисты ознакомились с работами по разминированию в Агдаме

Украинские журналисты ознакомились с работами по разминированию в Агдаме Группе украинских журналистов в ходе поездки в освобожденный Агдамский район посетила Аллею шехидов.
Карабах
19 января 2023 г. 17:59
Украинские журналисты ознакомились с работами по разминированию в Агдаме

Находящаяся в Азербайджане группа представителей украинских СМИ ознакомилась с работами по разминированию освобожденных территорий в Агдамском районе.

Как передает Report, сотрудникам телеканала "1+1" и "5-й канал", информационного агентства УНИАН, интернет-изданий "Украина сейчас" и "Третья сила" была предоставлена информация о минных ловушках и других взрывных устройствах, установленных в городе Агдам и на территории всего района армянами.

Полностью разрушенный Агдам и все его села - наиболее загрязненная минами территория среди освобожденных в результате 44-дневной Отечественной войны районов Азербайджана.

Украинские журналисты засняли кадры работы саперов азербайджанского Агентства по разминированию (ANAMA) и используемого им специального оборудования и техники. Эти материалы лягут в основу репортажей о ходе работ по очистке азербайджанских территорий от мин.

Журналисты увидели уже извлеченные из земли и обезвреженные мины и боеприпасы, им также продемонстрировали, как утилизируются обнаруженные мины путем их подрыва.

В ходе поездки в Агдамский район журналисты посетили Аллею шехидов Первой Карабахской войны, вернее то, что осталось от нее после вандализма армян, разрушивших могилы и поглумившихся над останками павших героев.

Представители украинских СМИ увидели руины когда-то цветущего города, оставленными армянами после 30-летней оккупации, а также ознакомились с ходом восстановительных работ, проводимых здесь после возвращения.

Отметим, что ранее украинские журналисты посетили Физули, Джебраил и Зангилан.

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