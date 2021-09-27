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Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны

Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны Украинские эксперты и журналисты направили обращение восточноевропейскому бюро Report в связи с годовщиной начала Отечественной войны.
Карабах
27 сентября 2021 г. 11:03
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны

Украинские эксперты и журналисты направили обращение восточноевропейскому бюро Report в связи с годовщиной начала Отечественной войны.

По информации, предоставленной восточноевропейскому бюро Report известным военным экспертом Юрием Кочевенко, с почтением поминается память военнослужащих и гражданских лиц, погибших в ходе 44-дневной Отечественной войны, которая началась с контртеррористической операции и завершилась победой Азербайджана, а также журналистов, подорвавшихся на мине после войны.

"Мы внимательно следили за ходом войны и последующим процессом. Азербайджан, как и Украина, страдала от сепаратизма и оккупации своих земель. Начавшаяся в сентябре прошлого года 44-дневная война проходила не только на линии соприкосновения - целями также были избраны Агдам, Агджабеди, Бейлаган, Дашкесан, Физули, Геранбой, Гянджа, Барда, Мингячевир и даже Габала, Сиязань, Хызы и другие города, находящиеся в 100-200 километрах от места боевых действий.

В результате реализации многих из этих целей погибли гражданские лица, в том числе дети. Мы приносим свои соболезнования не только семьям погибших военнослужащих, но и семьям гражданских лиц и всему азербайджанскому народу. Ценой их крови был восстановлен суверенитет Азербайджана и положен конец карабахскому конфликту. Сегодня схожую проблему - агрессию против суверенитета на Донбассе - испытывает и Украина. Души погибших за Родину азербайджанских сестер и братьев придают нам сил, чтобы и мы в скором времени, вернув Донбасс и Крым, восстановили территориальную целостность Украины", - говорится в обращении.

Обращение направили известный украинский писатель, офицер запаса Владимир Чеповой, полковник запаса, известный военный журналист, специальный корреспондент "Армия Информ", экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Волошин, руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "Реализация и анализ несистемных действий" Дмитрий Громаков, офицер запаса, главный редактор Информационного агентства "Черным по белому" Руслан Оруджев, глава Ассоциации ветеранов АТО Юрий Ломов. К обращению присоединился также известный журналист Информационного агентства "Левый берег" Андрей Оленин.

Отметим, что сегодня в Азербайджане День памяти героических шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся с целью предотвращения военных провокаций Армении против Азербайджана и обеспечения безопасности гражданского населения.

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