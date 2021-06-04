Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами

Организация объединенных наций (ООН) и Европейский суд по правам человека должны воздействовать на Армению в вопросе выдачи карт минных полей.

Организация объединенных наций (ООН) и Европейский суд по правам человека должны воздействовать на Армению в вопросе выдачи карт минных полей.

Об этом восточно-европейскому бюро Report заявила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Людмила Марченко, комментируя гибель представителей СМИ Азербайджана в Кельбаджаре при подрыве мины.

"Насколько нам известно, карты минных полей существуют, так как их установка осуществлялась без спешки в течение почти 30 лет и невыдача данных карт минных полей противоречит договоренностям от 9 ноября", - заявила Л. Марченко.

Людмила Марченко

Депутат Верховной Рады Украины Марьян Заблоцкий также считает, что в вопросах разминирования территорий и борьбы с пехотными минами должны принимать участие и структуры ООН.

По его мнению, международное сообщество должно требовать от Армении предоставления карт минных полей, выполнения своих обязательств и соблюдения международного права.

Марьян Заблоцкий

4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.