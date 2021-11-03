Украинские депутаты выступили с заявлением по итогам поездки в Карабах

Украина разделяет радость Азербайджана за восстановление территориальной целостности и приветствует решимость, с которой был установлен мир в регионе.

Украина разделяет радость Азербайджана за восстановление территориальной целостности и приветствует решимость, с которой был установлен мир в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении депутатов Верховной Рады Украины, ранее посетивших Агдам и Гянджу.

В заявлении, в частности, говорится:

"В рамках официального визита дружбы накануне Дня восстановления независимости Азербайджана мы, члены Депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой, осуществили поездки в Баку, Гянджу, а также деоккупированные территории Карабаха, посетив город Агдам.

Подобные визиты важны, в первую очередь, не только для официальных контактов и переговоров. Они позволяют ознакомиться с жизнью общества, его мировоззрением, понять общую экономическую, социальную, культурную и политическую ситуацию. Азербайджан – наш стратегический партнер. В этом контексте важно упомянуть азербайджанскую диаспору в Украине, которая является важным звеном в дальнейшем укреплении и развитии украино-азербайджанских отношений. Практически весь ХХ век украинский и азербайджанский народы жили вместе. И в ХХІ веке Баку и Киев продолжают углублять двустороннее экономическое и политическое сотрудничество

Война – это всегда человеческое горе и ужасающие разрушения. Посетив Агдам, мы смогли в который раз убедиться в этом. Уничтоженные дома, школы, поврежденные мечети, в которых оккупационные силы держали скот, изуродованные кладбища – все это вызывает удручающие чувства. Тысяча метров окопов, сотня дзотов и огромная площадь минных полей - сразу видно Карабах превратили в милитаризованную зону, а отсутствие гражданских объектов свидетельствует, что оккупационные силы не собирались здесь надолго задерживаться. Результаты возвращения Агдама домой уже заметны – расчищаются руины, строятся дороги, возводятся новые дома. Мы надеемся, что в скором времени не только Агдам, но и весь Карабах зацветет снова.

К сожалению, за возвращение Карабаха азербайджанский народ заплатил большую цену. Баку пополнился второй Аллеей шехидов. Практически в каждом населенном пункте Азербайджана есть своя "аллея шехидов" - могилы героев, павших за свободу и независимость Отечества. Ужасно это осознавать, но война не выбирает, чью жизнь или здоровье отнять. Мы помним, что в ходе последней войны обстрелам была подвержена Гянджа, которая находилась на тот момент далеко от линии фронта. Тогда ракеты забрали жизни мирных жителей – это вопиющее преступление и нарушение международного гуманитарного права. Но во время визита мы увидели, что азербайджанский народ помнит об этой утрате и ценит ее. Видя усердие, с которым проводятся восстановительные работы в Карабахе, и тот пиетет, с которым азербайджанцы подходят к памяти о жертвах, мы уверены, что мир в регионе восстановится окончательно.

Украина разделяет боль и скорбь Азербайджана по героям, возложившим свои жизни на алтарь мира, спокойствия и процветания будущих поколений. Украина разделяет радость Азербайджана за восстановление территориальной целостности и приветствует решимость, с которой был установлен мир в регионе. Нам, членам Депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой, приятно, что нам была оказана честь посетить освобожденный Карабах, и увидеть, как шаг за шагом он восстанавливается из руин. Передаем самые добрые пожелания мира и дальнейшего процветания дружественному Азербайджану.

Валерий Колюх - депутат Верховной Рады, сопредседатель группы межпарламентских связей с Азербайджаном

Владимир Крейденко - депутат Верховной Рады, сопредседатель группы межпарламентских связей с Азербайджаном

Людмила Марченко - депутат Верховной Рады, заместитель сопредседателя группы межпарламентских связей с Азербайджаном

Марьян Заблоцкий - депутат Верховной Рады, заместитель сопредседателя группы межпарламентских связей с Азербайджаном

Александр Горобец - депутат Верховной Рады, член группы

Миколо Галушко - депутат Верховной Рады, член группы

Сергей Бунин - депутат Верховной Рады, член группы

Иван Слободяник - секретарь группы межпарламентских связей с Азербайджаном".