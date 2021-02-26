Украинская молодёжь провела акцию "Справедливость для Ходжалы"

"Мы на стороне справедливости и общечеловеческих ценностей"

Украинская молодёжь провела в социальных сетях акцию "Справедливость для Ходжалы".

Как сообщает Report, цель акции — проинформировать украинцев про трагическую страницу в истории азербайджанского народа, про этническую чистку, которую пережили азербайджанцы во время Первой Карабахской войны.

Инициатор акции, украинская активистка и общественный деятель Марина Гончарук рассказала, что уже который год украинская молодёжь активно участвует в проектах, посвященных историческим реалиям нагорно-карабахского конфликта. "Каждый год, когда в Украине проводятся мероприятия про Ходжалинскую резню, украинская молодёжь также готовит доклады, выступления, пишет стихи посвящённые памяти жертв Ходжалы, студенты готовят стенгазеты и размещают в своих университетах. Это очень важно, что молодёжь Украины хорошо проинформирована про исторические реалии и принимает участие в донесении этих исторических реалий до украинского общества",—отметила Марина Гончарук.

"Мы на стороне справедливости и общечеловеческих ценностей. Мы разделяем боль азербайджанского народа и призываем к наказанию тех, кто совершил это чудовищное преступление",—отметила студентка Дарья Пономаренко.

"Такие акции дадут возможность напомнить о том, насколько ужасны преступления на этнической почве, и что мы должны приложить все усилия, чтобы подобных геноцидов больше не случилось",—заявил Роман Попов.

"Ходжалинская трагедия напоминает нам о том, что существуют люди, которые способны на подобные преступления. Мы должны сделать все возможное, чтобы больше людей активно и публично осуждали этнические чистки, и призвали к наказанию преступников",—сказал Давид Гогия.