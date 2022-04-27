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Матаев: Азербайджан активно восстанавливает освобожденные территории

Матаев: Азербайджан активно восстанавливает освобожденные территории Руководство Азербайджана очень активно работает по восстановлению освобожденных территорий
Карабах
27 апреля 2022 г. 11:22
Матаев: Азербайджан активно восстанавливает освобожденные территории

Руководство Азербайджана очень активно работает над восстановлением освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил учредитель информагентства Казтаг Сеат Матаев в ходе визита казахстанской делегации в Гянджу.

Он отметил, что в ходе визита они успели ознакомиться с Международным аэропортом Физули, построенным за 8 месяцев, Дорогой Победы, а также процессом восстановления инфраструктуры и строительством в Шуше: "Мы рады, что в следующем году Шуша объявлена столицей тюркского мира и там будет много мероприятий".

Матаев также поделился впечатлениями после посещения территории в Гяндже, разрушенной в результате ракетной атаки вооруженных сил Армении в ходе Второй карабахской войны.

"Конечно, это на нас произвело впечатление, потому что мы знали об этих ударах и переживали, но когда ты находишься здесь, видишь последствия, фотографии погибших людей становится очень печально, так как казахи и азербайджанцы - братские народы", - пояснил он.

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Версия на азербайджанском языке KazTAG-ın təsisçisi: “Azərbaycan Qarabağın bərpası üzərində fəal iş aparır”
Версия на английском языке Matayev: Azerbaijan actively working to restore liberated territories

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