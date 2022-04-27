Матаев: Азербайджан активно восстанавливает освобожденные территории

Руководство Азербайджана очень активно работает по восстановлению освобожденных территорий

Руководство Азербайджана очень активно работает над восстановлением освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил учредитель информагентства Казтаг Сеат Матаев в ходе визита казахстанской делегации в Гянджу.

Он отметил, что в ходе визита они успели ознакомиться с Международным аэропортом Физули, построенным за 8 месяцев, Дорогой Победы, а также процессом восстановления инфраструктуры и строительством в Шуше: "Мы рады, что в следующем году Шуша объявлена столицей тюркского мира и там будет много мероприятий".

Матаев также поделился впечатлениями после посещения территории в Гяндже, разрушенной в результате ракетной атаки вооруженных сил Армении в ходе Второй карабахской войны.

"Конечно, это на нас произвело впечатление, потому что мы знали об этих ударах и переживали, но когда ты находишься здесь, видишь последствия, фотографии погибших людей становится очень печально, так как казахи и азербайджанцы - братские народы", - пояснил он.