Ученый: Нет никаких препятствий передвижению больных и мирных жителей по дороге Шуша-Ханкенди

Для проезда по дороге Шуша-Ханкенди мирных жителей, больных, нуждающихся в медицинской помощи, никаких препятствий нет.

Нет никаких препятствий для проезда по дороге Шуша-Ханкенди мирных жителей, больных, нуждающихся в медицинской помощи.

Об этом сотруднику Report, освещающему акцию протеста Шуша-Ханкенди, заявил председатель Азербайджанского общества молодых ученых, докторантов и магистров, доктор философии Ильгар Оруджов.

Он отметил, что незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях, находящихся под временным контролем российских миротворцев, должен быть положен конец.

"За период 30-летней оккупации Армения проводила политику террора на наших землях, в том числе и экологического. Наша цель – положить конец экологическому террору, предотвратить незаконную эксплуатацию наших месторождений, а также добиться создания условия для их мониторинга азербайджанскими экспертами. Акция продолжится до выполнения наших требований", - сказал он.