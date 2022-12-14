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Ученый: Нет никаких препятствий передвижению больных и мирных жителей по дороге Шуша-Ханкенди

Ученый: Нет никаких препятствий передвижению больных и мирных жителей по дороге Шуша-Ханкенди Для проезда по дороге Шуша-Ханкенди мирных жителей, больных, нуждающихся в медицинской помощи, никаких препятствий нет.
Карабах
14 декабря 2022 г. 15:18
Ученый: Нет никаких препятствий передвижению больных и мирных жителей по дороге Шуша-Ханкенди

Нет никаких препятствий для проезда по дороге Шуша-Ханкенди мирных жителей, больных, нуждающихся в медицинской помощи.

Об этом сотруднику Report, освещающему акцию протеста Шуша-Ханкенди, заявил председатель Азербайджанского общества молодых ученых, докторантов и магистров, доктор философии Ильгар Оруджов.

Он отметил, что незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях, находящихся под временным контролем российских миротворцев, должен быть положен конец.

"За период 30-летней оккупации Армения проводила политику террора на наших землях, в том числе и экологического. Наша цель – положить конец экологическому террору, предотвратить незаконную эксплуатацию наших месторождений, а также добиться создания условия для их мониторинга азербайджанскими экспертами. Акция продолжится до выполнения наших требований", - сказал он.

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Версия на английском языке Scientist: 'There is no problem with movement of civilians on Shusha-Khankandi road'
Версия на азербайджанском языке Alim: "Şuşa-Xankəndi yolunda dinc əhalinin, xəstələrin gediş-gəlişinə heç bir problem yoxdur"

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