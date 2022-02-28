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Участвовавший в Отечественной войне сотрудник Report награжден медалью

Участвовавший в Отечественной войне сотрудник Report награжден медалью Принимавший участие в Отечественной войне сотрудник Информационного агентства Report Сабухи Мамедов награжден медалью "За освобождение Ходжавенда".
Карабах
28 февраля 2022 г. 16:15
Участвовавший в Отечественной войне сотрудник Report награжден медалью

Принимавший участие в Отечественной войне сотрудник Информационного агентства Report Сабухи Мамедов награжден медалью "За освобождение Ходжавенда".

Как сообщает Report, медаль была вручена С.Мамедову руководством Ширванского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Напомним, что С.Мамедов проявил мужество и отвагу в боях за освобождение Ходжавендского района во время Отечественной войны. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, Сабухи Мамедов награжден медалью "За освобождение Ходжавенда".

Кроме того, Мемедов был удостоен медали "За заслуги в воспитании военного патриотизма".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Report"un Vətən müharibəsində iştirak etmiş əməkdaşına medal təqdim olunub 

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